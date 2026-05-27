В Индии мужчина продал жену друзьям за 37 тысяч рублей

В индийском штате Гуджарат были арестованы мужчина и еще шесть человек по подозрению в торговле людьми. По данным полиции, супруг продал свою жену за 50 000 рупий (около 37 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), после чего ее подвергли сексуальному насилию. Об этом пишет Times of India.

О ситуации стало известно после того, как мужчина сам пришел в полицию и заявил о пропаже жены, при этом через некоторое время пропал и он сам. Это вызвало у правоохранителей подозрения. Как удалось выяснить полицейским, мужчина продал свою супругу друзьям.

Сообщается, что женщину неоднократно подвергали насилию, а также забрали ее украшения, чтобы впоследствии продать. Позже ее и ее мужа удалось найти. В рамках дела арестовали семь человек, включая самого супруга, который, как оказалось, уже был судим за подобные преступления.

Ранее жительница штата Раджастхан, Индия, Анджали организовала расправу над мужем спустя три месяца после свадьбы. Она подговорила любовника притвориться грабителем и напасть на ее супруга.