Макрон высказался о присоединении соседней с Россией страны к «ядерному зонтику»

Макрон назвал важным согласие Норвегии на участие в ядерном сдерживании

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал важным согласие Норвегии участвовать в программе ядерного сдерживания. Об присоединении соседней с Россией страны к «ядерному зонтику» он высказался в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает ТАСС.

«Вы дали согласие на присоединение Норвегии к тому, что мы назвали передовым ядерным сдерживанием. Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», — сказал он.

В присутствии Макрона и Стёрё главы военных ведомств Парижа и Осло также подписали договор об укреплении связей в области обороны и безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. По его словам, учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета России и Белоруссии.