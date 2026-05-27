Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 27 мая 2026Мир

Макрон высказался о присоединении соседней с Россией страны к «ядерному зонтику»

Макрон назвал важным согласие Норвегии на участие в ядерном сдерживании
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: L.Urman / Starface / IMAGO / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал важным согласие Норвегии участвовать в программе ядерного сдерживания. Об присоединении соседней с Россией страны к «ядерному зонтику» он высказался в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает ТАСС.

«Вы дали согласие на присоединение Норвегии к тому, что мы назвали передовым ядерным сдерживанием. Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», — сказал он.

В присутствии Макрона и Стёрё главы военных ведомств Парижа и Осло также подписали договор об укреплении связей в области обороны и безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. По его словам, учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по гимназии в ЛНР

    Зеленский пожаловался на ЕС из-за «половинчатых мер»

    Мужчина продал жену друзьям за 37 тысяч рублей

    Вяльбе рассказала о своей пенсии

    С Артемия Лебедева взыскали сотни тысяч рублей по иску Мизулиной

    Макрон высказался о присоединении соседней с Россией страны к «ядерному зонтику»

    Рубио рассказал о больших проблемах у Кубы

    Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете

    Москвичей предупредили о новом способе мошенничества с арендой квартир

    Жена Зеленского грубо нарушила протокол на официальной встрече

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok