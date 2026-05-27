23:32, 27 мая 2026

Зеленский пожаловался на ЕС из-за половинчатых мер

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский направил руководству Европейского союза (ЕС) письмо, в котором пожаловался на половинчатые меры по вопросу вступления страны в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Украинский лидер в письме отверг идею канцлера Германии Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Киева в ЕС. По его словам, колебания Брюсселя по вопросу расширения будут восприняты Россией как слабость.

Зеленский подчеркнул, что цель Украины по-прежнему заключается в полноценном вступлении в ЕС без половинчатых мер. «Мы никогда не рассматривали членство как вступление в какую-то полу-Европу», — написал он.

Ранее Зеленский обсудил укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО) с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе диалога стороны также затронули вопрос вступления Украины в ЕС.

