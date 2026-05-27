Оценены шансы двух россиян выиграть Кубок Стэнли

Аналитики считают, что «Вегас» уступит в финале Кубка Стэнли «Каролине»

Оценены шансы двух россиян — нападающих «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева и Павла Дорофеева — выиграть Кубок Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

«Вегас» стал первым финалистом турнира. Команда Джона Тортореллы обыграла в полуфинале «Колорадо Эвеланш» со счетом 4-0. Поставить на то, что «Голден Найтс» выиграют трофей, можно с коэффициентом 2,07.

Однако главным фаворитом Кубка Стэнли аналитики считают «Каролину Харрикейнз», которая в настоящий момент играет полуфинальную серию плей-офф с «Монреаль Канадиенс». Сделать ставку на ее успех можно с коэффициентом 1,93.

