23:52, 27 мая 2026

Оценены шансы двух россиян выиграть Кубок Стэнли

Аналитики считают, что «Вегас» уступит в финале Кубка Стэнли «Каролине»
Владислав Уткин
Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Оценены шансы двух россиян — нападающих «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева и Павла Дорофеева — выиграть Кубок Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

«Вегас» стал первым финалистом турнира. Команда Джона Тортореллы обыграла в полуфинале «Колорадо Эвеланш» со счетом 4-0. Поставить на то, что «Голден Найтс» выиграют трофей, можно с коэффициентом 2,07.

Однако главным фаворитом Кубка Стэнли аналитики считают «Каролину Харрикейнз», которая в настоящий момент играет полуфинальную серию плей-офф с «Монреаль Канадиенс». Сделать ставку на ее успех можно с коэффициентом 1,93.

Ранее россиянин выиграл более десяти миллионов рублей на Суперфинале Кубка России. Он поставил 2 892 000 рублей на ничью в основное время. Коэффициент ставки составил 3,50. Команды сыграли между собой со счетом 1:1, «Спартак» победил лишь в серии послематчевых пенальти. Таким образом, общий выигрыш беттора составил 10 122 000 рублей.

