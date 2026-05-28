Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 28 мая 2026Мир

В Германии испугались резкого наплыва беженцев с Украины

Bild: В Германии опасаются притока украинских беженцев из Польши
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Власти Германии испытывают тревогу из-за возможного резкого увеличения притока украинских беженцев из Польши в связи с урезанием льгот. Об этом со ссылкой на доклад немецких органов безопасности сообщает Bild.

Утверждается, что притоку беженцев с Украины также способствуют действия контрабандистов, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов. В частности, на востоке Германии украинцы уже составляют значительную часть нелегалов, которых перевозят через границу.

По данным органов безопасности ФРГ, в первую очередь речь идет о мужчинах призывного возраста. Газета подчеркивает, что с февраля 2022 года в Германию переехало около 1,35 миллиона украинцев.

Ранее стало известно, что в Чехии могут ужесточить правила помощи украинским беженцам из-за недовольства местных жителей. По мнению некоторых граждан страны, украинцы получают слишком много льгот и преимуществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян нашел способ получить газ

    В Европе неожиданно высказались о переговорах с Россией

    Девушка увидела у партнера татуировку во время секса и вычислила в нем изменника

    60-летняя актриса Элизабет Херли удивила фанатов внешностью в бикини

    В Европе признали неприятный факт об украинских беженцах

    В Германии испугались резкого наплыва беженцев с Украины

    Психиатр объяснил «лихорадочное» поведение Зеленского

    Выявлена скрытая опасность нерегулярного приема пищи

    На опубликованных Пентагоном видео НЛО снова заметили ангела и офанима

    Мать отправившегося на СВО сосновского маньяка сделала заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok