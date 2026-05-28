В Германии испугались резкого наплыва беженцев с Украины

Bild: В Германии опасаются притока украинских беженцев из Польши

Власти Германии испытывают тревогу из-за возможного резкого увеличения притока украинских беженцев из Польши в связи с урезанием льгот. Об этом со ссылкой на доклад немецких органов безопасности сообщает Bild.

Утверждается, что притоку беженцев с Украины также способствуют действия контрабандистов, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов. В частности, на востоке Германии украинцы уже составляют значительную часть нелегалов, которых перевозят через границу.

По данным органов безопасности ФРГ, в первую очередь речь идет о мужчинах призывного возраста. Газета подчеркивает, что с февраля 2022 года в Германию переехало около 1,35 миллиона украинцев.

Ранее стало известно, что в Чехии могут ужесточить правила помощи украинским беженцам из-за недовольства местных жителей. По мнению некоторых граждан страны, украинцы получают слишком много льгот и преимуществ.