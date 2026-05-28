Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:01, 28 мая 2026Забота о себе

Девушка увидела у партнера татуировку во время секса и вычислила в нем изменника

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Девушка увидела у нового партнера, режиссера по имени Том, подозрительную татуировку и вычислила в нем изменника. Своей историей она поделилась с изданием Metro.

По словам девушки, во время секса с Томом она увидела у него сложную и изящную татуировку с именем женщины на груди. «Я смогла прочитать имя Лиза-Мари, написанное замысловатым почерком прямо над его сердцем. "Милая татуировка", — небрежно заметила я. Он рассмеялся, быстро поблагодарил и сменил тему разговора», — рассказала она.

Заподозрив неладное, девушка отлучилась в ванную с телефоном и нашла в аккаунте Тома в социальных сетях романтические фотографии с Лизой-Мари. В историях девушки она обнаружила, что та улетела в Париж и что прошедший день был годовщиной ее отношений с Томом. «Мне стало дурно. Я только что переспала с парнем этой женщины на их первую годовщину», — возмутилась девушка. Историй Тома она не нашла, но, переключившись на рабочий аккаунт, поняла, что их от нее скрыли и в них мужчина признается в любви своей Лизе-Мари.

Материалы по теме:
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания. Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания.Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
28 октября 2023
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020

Выйдя из ванной, девушка устроила скандал и пригрозила рассказать возлюбленной Тома о его измене. «Он накричал на меня, назвал сумасшедшей сучкой и сказал, что его отношения — не мое дело. Тогда я поняла, что он не уважает ни меня, ни других женщин, и выбросила его ботинки на улицу, велев ему убираться», — добавила она.

Когда мужчина ушел, девушка заблокировала его во всех мессенджерах, а на следующий день рассказала правду о случившемся Лизе-Мари. Та, поговорив с его соседями по квартире и отправив сообщения нескольким девушкам, на которых он был подписан, нашла еще как минимум трех женщин, с которыми мужчина встречался.

Ранее психолог Эстер Перель раскрыла главную причину супружеских измен. По ее мнению, на такой шаг люди идут, когда отношения им кажутся уже мертвыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей

    Стали известны сроки летных испытаний российского многоразового «Амура-СПГ»

    Надзирательница-порномодель отсидела срок за секс в тюрьме и отвергла другие обвинения

    Бывший премьер России назвал условия завершения СВО

    Две европейские страны назвали Россию главной угрозой

    Курьера задержали за обман московской пенсионерки на несколько миллионов рублей

    Жена Байдена рассказала о напугавшем ее до смерти инциденте с мужем

    В Европе неожиданно высказались о переговорах с Россией

    Девушка увидела у партнера татуировку во время секса и вычислила в нем изменника

    60-летняя актриса Элизабет Херли удивила фанатов внешностью в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok