01:03, 28 мая 2026Мир

В Европе неожиданно высказались о переговорах с Россией

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Европейские лидеры неожиданно пересматривают свою позицию по переговорам с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

«В Европе внезапно возросла готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Украине», — указано в сообщении.

Отмечается, что еще несколько месяцев назад подобная дискуссия была бы «немыслимой», однако сейчас геополитическая ситуация резко меняется, а с ней и «стратегические интересы Европы».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Европой. «Россия-то открыта, и президент Путин открыт к этим переговорам, но европейцы только сейчас начали созревать», — сказал он.

