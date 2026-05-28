BZ: В Европе растет готовность к переговорам с Россией

Европейские лидеры неожиданно пересматривают свою позицию по переговорам с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

«В Европе внезапно возросла готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Украине», — указано в сообщении.

Отмечается, что еще несколько месяцев назад подобная дискуссия была бы «немыслимой», однако сейчас геополитическая ситуация резко меняется, а с ней и «стратегические интересы Европы».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Европой. «Россия-то открыта, и президент Путин открыт к этим переговорам, но европейцы только сейчас начали созревать», — сказал он.