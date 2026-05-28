Жена Байдена рассказала о напугавшем ее до смерти инциденте с мужем

Жена Байдена Джилл подумала, что у него случился инсульт на дебатах с Трампом

Супруга бывшего президента США Джо Байдена Джилл рассказала, что выступление ее мужа на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в июне 2024 года сильно напугало ее. Ее слова приводит CBS News.

Отмечается, что во время дебатов Байден терял мысль, тихо говорил и выглядел растерянным. «Когда я смотрела на это, я подумала: "Боже мой, у него инсульт". И это напугало меня до смерти», — высказалась бывшая первая леди США.

Как призналась Джилл Байден, она не знает, что именно случилось. Она добавила, что никогда не видела своего мужа таким «ни до, ни после».

