01:08, 28 мая 2026Мир

Жена Байдена рассказала о напугавшем ее до смерти инциденте с мужем

Жена Байдена Джилл подумала, что у него случился инсульт на дебатах с Трампом
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Супруга бывшего президента США Джо Байдена Джилл рассказала, что выступление ее мужа на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в июне 2024 года сильно напугало ее. Ее слова приводит CBS News.

Отмечается, что во время дебатов Байден терял мысль, тихо говорил и выглядел растерянным. «Когда я смотрела на это, я подумала: "Боже мой, у него инсульт". И это напугало меня до смерти», — высказалась бывшая первая леди США.

Как призналась Джилл Байден, она не знает, что именно случилось. Она добавила, что никогда не видела своего мужа таким «ни до, ни после».

Ранее Байдена «спрятали» на рождественском семейном фото. На снимке запечатлены восемь человек, однако только Джо Байдена видно не полностью. Он частично закрыт супругой Джилл.

