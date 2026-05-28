Экс-премьер России Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения СВО

Президент России Владимир Путин давно назвал условия завершения спецоперации (СВО) на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший российский премьер-министр Сергей Степашин.

«Какое завершение конфликта устроит Россию — совершенно очевидно. Президент условия завершения СВО обозначил однозначно: те субъекты, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе России», — сказал он.

Говоря о сроках окончания украинского конфликта, Степашин подчеркнул, что Москва рассчитывает на его скорейшее завершение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО может закончиться в любой момент, если украинские власти возьмут на себя ответственность и примут «необходимое решение». Он отметил, что Киеву хорошо известно, о каком именно решении идет речь.