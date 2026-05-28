Бойфренд одним словом испортил ужин с родителями девушки

Пользователь Reddit с ником CRK_76 рассказал, как одним произнесенным вслух словом подпортил совместный ужин с родителями своей девушки. Он признался, что в их паре есть традиция давать друг другу двусмысленные или даже откровенно пошлые прозвища.

«Мы прекрасно проводили время за ужином. В какой-то момент моя девушка задала мне вопрос, и я ответил: "Да, Сиськи" (в оригинале — Yes, tits, — прим. «Ленты.ру»). Я тут же осознал, что произнес. Моя девушка, ее мама и папа начали смеяться, а я покраснел и очень смутился», — написал автор.

Девушка пошутила в ответ, что теперь все знают ее прозвище. Ее избранник тем временем от охватившего его чувства стыда «просто хотел залезть в какую-нибудь нору и там остаться». Тем не менее, по его словам, все отнеслись к ситуации с пониманием.

«И да, раз уж все спрашивают, то она называет меня Большим Членом», — дописал автор, отвечая на логичный вопрос других пользователей.

