Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 28 мая 2026Интернет и СМИ

Бойфренд одним словом испортил ужин с родителями девушки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником CRK_76 рассказал, как одним произнесенным вслух словом подпортил совместный ужин с родителями своей девушки. Он признался, что в их паре есть традиция давать друг другу двусмысленные или даже откровенно пошлые прозвища.

«Мы прекрасно проводили время за ужином. В какой-то момент моя девушка задала мне вопрос, и я ответил: "Да, Сиськи" (в оригинале — Yes, tits, — прим. «Ленты.ру»). Я тут же осознал, что произнес. Моя девушка, ее мама и папа начали смеяться, а я покраснел и очень смутился», — написал автор.

Девушка пошутила в ответ, что теперь все знают ее прозвище. Ее избранник тем временем от охватившего его чувства стыда «просто хотел залезть в какую-нибудь нору и там остаться». Тем не менее, по его словам, все отнеслись к ситуации с пониманием.

«И да, раз уж все спрашивают, то она называет меня Большим Членом», — дописал автор, отвечая на логичный вопрос других пользователей.

Ранее парень оконфузился перед отцом своей девушки, попытавшись поразить его техническими навыками. Сам мужчина при этом, по словам молодого человека, гуру электроники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей

    Бойфренд одним словом испортил ужин с родителями девушки

    В Москве появятся десятки тысяч маленьких дорожных знаков

    В Германии сделали мрачный вывод после удара России по Украине

    Стали известны сроки летных испытаний российского многоразового «Амура-СПГ»

    Надзирательница-порномодель отсидела срок за секс в тюрьме и отвергла другие обвинения

    Бывший премьер России назвал условия завершения СВО

    Две европейские страны назвали Россию главной угрозой

    Курьера задержали за обман московской пенсионерки на несколько миллионов рублей

    Жена Байдена рассказала о напугавшем ее до смерти инциденте с мужем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok