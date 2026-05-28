03:01, 28 мая 2026

Крокодил утащил в реку пожилого мужчину

В Малайзии пожилой мужчина сумел вырваться из зубов крокодила
Олег Парамонов
Фото: Chaithanya Krishnan / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии 62-летний мужчина едва не погиб после нападения крокодила. Об этом сообщает издание New Straits Times.

Инцидент произошел в окрестностях города Порт-Диксон. Пожилой мужчина в одиночку отправился на ночную рыбалку. Около четырех часов утра к нему подкрался крокодил, схватил его за левую ногу и утащил в реку.

Мужчина уцепился за большой камень, сумел вырваться и выбрался обратно на берег. Полиция получила сообщение о происшествии около половины девятого утра.

У пострадавшего переломы левой ноги, а также множественные раны на обеих ногах. Сейчас он в больнице и готовится к операции.

Ранее сообщалось, что в ЮАР в брюхе крокодила нашли пропавшего бизнесмена, а также шесть пар обуви — шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и туфли на каблуке. Ни одна из них не принадлежала погибшему.

