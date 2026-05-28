Бывший СССР
03:23, 28 мая 2026

Экс-премьер Украины высказался о срочном письме Зеленского Трампу

Азаров: Зеленский может написать Трампу хоть сто писем, они не дадут результата
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Владимир Зеленский может написать американскому лидеру Дональду Трампу хоть сто писем, однако это ни на что не повлияет. Такое мнение выразил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

За этим срочным письмом с жалобой на критический дефицит средств противовоздушной обороны «ничего не последует», считает Азаров.

«Потому что американцы и так его снабжают всем тем, чем они могут. Значит, если у них нет уже достаточного количества, они ему не поставят. Пиши хоть 100 писем», — высказался он.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание важную деталь в письме Зеленского Трампу. Он отметил, что в письме нет ни одного упоминания о мире.

