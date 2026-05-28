Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:16, 28 мая 2026Бывший СССР

Бойцы ВСУ стали охотнее сдаваться в плен

РИА Новости: Бойцы ВСУ в последнее время все чаще охотно сдаются в плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время все чаще и охотнее сдаются в плен. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор.

Как утверждает собеседник агентства, далеко не все в украинских войсках хотят сражаться. Так, отметил он, большинство из них были насильно мобилизованы.

«Они прекрасно понимают, что плен — это возможность жить, и с большой охотой, на самом деле, сдаются в плен. (...) Люди просто встают с позиции, идут в нашу сторону сдаваться добровольно», — рассказал российский боец.

Ранее взятый в плен инспектор второй категории 31-го Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Богдан Остафийчук заявил, что украинским солдатам следует сложить оружие и сдаться российским войскам. Он также рассказал, что на Украине плохо относятся к конфликту с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей

    На Украине назвали причину отказа западных стран проводить эвакуацию по совету России

    Захотевшая российскую нефть страна высказалась о партнерстве с США

    Названы удобные для пар с большой разницей в росте секс-позы

    Россиянам дали совет по сбережению семейного бюджета при оплате ЖКУ

    Мужчина и женщина устроили сексуальное представление на глазах у детей в парке

    Деньги водителей за нарушения правил разрешили тратить в одном месте

    Экс-премьер Украины назвал причастных к атаке на колледж в Старобельске

    В России предупредили о близости прямой конфронтации с Западом

    Найдено природное средство для снижения воспаления в организме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok