Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:16, 28 мая 2026Бывший СССР

На Украине назвали причину отказа западных стран проводить эвакуацию по совету России

Азаров: Запад не начинает эвакуацию из Киева из-за безразличия к своим гражданам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Западные страны игнорируют предупреждение России о необходимости эвакуации дипломатов из Киева, поскольку им безразлична судьба своих граждан. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с ТАСС.

«Им наплевать на своих людей. Тем более, под каждым посольством оборудовано бомбоубежище, как я понимаю. И они надеются пересидеть. Ну, а если кто-то погибнет, то туда ему и дорога, так рассуждают», — считает он.

Также, как считает Азаров, западные и украинские власти не прислушиваются к предупреждениям, поскольку иначе подтвердится, что они врали о «несерьезности» российского оружия.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Ведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины в ведомстве рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей

    Названы недостатки популярной модели Changan

    Россиянка описала шашлыки с европейской семьей словами «я могла бы угодить в больницу»

    Развеяны мифы о пользе натуральных и эко-продуктов

    Мотоциклистов в шортах призвали пересмотреть свой гардероб

    Врач назвала способ побороть бессонницу без лекарств

    На Украине назвали причину отказа западных стран проводить эвакуацию по совету России

    Захотевшая российскую нефть страна высказалась о партнерстве с США

    Названы удобные для пар с большой разницей в росте секс-позы

    Россиянам дали совет по сбережению семейного бюджета при оплате ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok