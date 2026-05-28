На Украине назвали причину отказа западных стран проводить эвакуацию по совету России

Азаров: Запад не начинает эвакуацию из Киева из-за безразличия к своим гражданам

Западные страны игнорируют предупреждение России о необходимости эвакуации дипломатов из Киева, поскольку им безразлична судьба своих граждан. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с ТАСС.

«Им наплевать на своих людей. Тем более, под каждым посольством оборудовано бомбоубежище, как я понимаю. И они надеются пересидеть. Ну, а если кто-то погибнет, то туда ему и дорога, так рассуждают», — считает он.

Также, как считает Азаров, западные и украинские власти не прислушиваются к предупреждениям, поскольку иначе подтвердится, что они врали о «несерьезности» российского оружия.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Ведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины в ведомстве рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.