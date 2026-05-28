05:58, 28 мая 2026

«Наше терпение трактуют как проявление слабости. Абсолютно зря». В России высказались о близости прямой конфронтации с Западом

Марина Совина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Страны Запада вплотную подошли к прямой военной конфронтации с Россией. Об этом «Известиям» рассказал постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

«Если на Украине размещается производство западных беспилотников, у нас есть все основания наносить по ним удары. Если речь идет о пропуске через воздушное пространство, тоже я думаю, наши военные знают, что в таких случаях нужно делать», — заявил дипломат.

Проблема в том, что наше терпение и наш гуманизм западные страны зачастую трактуют как проявление слабости. И делают это абсолютно зря

Дмитрий Полянскийпостпред РФ при ОБСЕ

В апреле Минобороны РФ обнародовало список адресов европейских предприятий с информацией о типах производимых там беспилотников и комплектующих к ним. Полянский разъяснил, что Россия вправе считать законными целями военные объекты, расположенные на территории стран Запада, которые поставляют Киеву дроны.

Лавров рассказал об объявленной Западом войне с Россией

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страны Запада открыто объявили России войну. «В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — отметил он. По мнению дипломата, Запад использует Украину и ее власти в качестве геополитического тарана.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с «Лентой.ру» предупредил, что все страны Европы ведут активную подготовку к войне с Россией. Он также напомнил о планах Евросоюза затянуть конфликт на Украине до 2030 года. «Им очень важно, чтобы все наши вооруженные силы были связаны в зоне специальной военной операции, а они свободно бы шагали на Петербург, на Карелию и так далее», — сказал законотворец.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Более того, в ходе последних штабных учений НАТО в Лондоне Россия впервые была объявлена как противник. Раньше западные войска на маневрах «воевали» против абстрактной неназванной организации.

Литва предложила НАТО напасть на Калининград

18 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис предложил НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у альянса есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы в регионе. Позднее он объяснил свои слова «необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики».

Первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа после слов Будриса заявил, что Россия может уничтожить Литву за 15 минут в случае вторжения НАТО в Калининград. Депутат подчеркнул, что в последнее время западные политики все чаще провоцируют конфликт с Россией, не отдавая отчет о последствиях такого столкновения.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова МИД Литвы фразой: «Чем меньше размер, тем более истошный лай». Он считает, что за подобными призывами в действительности ничего не стоит. «Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», — резюмировал зампред.

