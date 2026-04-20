В России заявили о подготовке всех стран Европы к войне

13:49, 20 апреля 2026

Депутат Соболев: Вся Европа ведет активную подготовку к войне с Россией
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Все страны Европы ведут активную подготовку к войне с Россией, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал информацию о том, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания готовятся к возможной войне с Россией.

Швеция начала выстраивать свою систему тотальной обороны и вернула частичный военный призыв, а Дания увеличила срок обязательной службы с 4 до 11 месяцев. В Норвегии в 2026 году прошли крупнейшие со времен холодной войны гражданско-военные учения.

Соболев подчеркнул, что европейские страны хотят, чтобы Вооруженные силы России были связаны в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Все страны Европы ведут активную подготовку: и Финляндия, и Германия, и Франция, и Великобритания. Им очень важно, чтобы все наши вооруженные силы были связаны в зоне специальной военной операции, а они свободно бы шагали на Петербург, на Карелию и так далее», — сказал Соболев.

Он также напомнил о планах Евросоюза затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальной войне с Россией. По словам Соболева, у России есть четыре года, чтобы завершить спецоперацию и восстановить армию для отражения агрессии любого геополитического противника.

«Четыре года у нас есть, чтобы закончить СВО и восстановить наши вооруженные силы до уровня, когда они способны будут отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе всяких европейских стран, которые уже объединены. Если раньше их Наполеон и Гитлер сначала объединяли путем завоевания, то сейчас они уже объединены в Евросоюз и НАТО», — добавил Соболев.

Ранее в апреле начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансин сообщил, что Европейский союз планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией. Он призвал европейские страны наращивать траты на оборону. По его словам, это необходимо, чтобы достигнуть «стратегической автономии» от США.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что победить Россию невозможно, а Европа забыла уроки истории. По его словам, война с Россией станет тяжелым поражением для Европы.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме

    Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Все новости
