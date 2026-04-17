14:29, 17 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Европы затянуть конфликт на Украине до 2030 года

Депутат Колесник: Европа упорно ползет на кладбище
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Победить Россию невозможно, а Европа забыла уроки истории, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что война с Россией станет тяжелым поражением для Европы.

Начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансин ранее сообщил, что Европейский союз (ЕС) планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальной войне с Россией. Он призвал европейские страны наращивать траты на оборону. По его словам, это необходимо, чтобы достигнуть «стратегической автономии» от США.

«Видимо, забыла [Европа] уроки истории. Они делают третий крестовый поход, пытаются победить Россию, что в принципе невозможно. Я думаю, что не увенчается очередной раз не то что успехом, а это будет опять тяжелейшее поражение для Европы, может, даже встанет вопрос о ее существовании, поэтому зря они это затевают», — сказал Колесник.

Что с Европой ни делай, она упорно ползет на кладбище

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Депутат посоветовал Европе открыть настоящий учебник истории, а не тот, который они сами себе написали. До 2030 года Европе еще нужно дожить с учетом их заводов по поставке летального оружия на Украину, адреса которых известны России.

«Уроки истории показывают, что никому это на пользу не идет, они просто безграмотные. Может быть, жить им надоело», — добавил Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в намерении продолжать боевые действия на территории Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что любые действия по наращиванию военных устремлений киевского режима не способствуют поиску путей мирного урегулирования.

