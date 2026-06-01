Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 1 июня 2026Из жизни

Серийного убийцу поймали на тропическом острове

На Гавайях поймали серийного убийцу, который расправился с тремя пожилыми людьми
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Brent Bielmann / World Surf League via Getty Images

В американском штате Гавайи поймали серийного убийцу, который за короткое время расправился с тремя пожилыми людьми. Об этом сообщает Fox News.

Власти Большого острова объявили об аресте 36-летнего Джейкоба Бейкера из поселка Паоха в четверг, 28 мая. Специальная операция по его поискам началась после того, как 25 и 26 мая полиция обнаружила останки трех пожилых мужчин. Один из них оказался наполовину залит бетоном.

Следователи не раскрывают, как вышли на подозреваемого. Известно, что за несколько дней до случившегося две женщины требовали, чтобы суд запретил Бейкеру приближаться к ним. Жительницы тропического острова утверждали, что он угрожал им расправой.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Мэри, которая ушлаМуж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019

Сосед Бейкера рассказал, что он недавно развелся с женой. Она вскоре попросила суд выписать запретительный ордер на Бейкера, так как чувствовала угрозу с его стороны. Мотивы нападения мужчины на пожилых людей пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что мужчина из США расправился с женой на Ямайке в день ее рождения и пустился в бега. Супруга американки не смогли найти после того, как она оказалась в реанимации с тяжелыми травмами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запад открыто готовится к войне». В Белоруссии заявили, что начало конфликта запланировано на 2030 год

    В Сенате США высказались о нынешнем преимуществе Ирана

    Избившая девочку-подростка в Москве женщина заявила об избиении лопаткой

    Врач рассказал о приводящих к инсульту привычках

    Россиянам рассказали об обязательных действиях с квартирой перед отпуском

    Тревел-блогер описал поездку на поезде в Индии фразой «ад, где нет места человеку»

    Сирийский президент позвонил Трампу с одним предложением

    Израиль попросил США одобрить расширение ударов по Бейруту

    Мощный удар российских авиабомб по укрепрайону ВСУ сняли на видео

    Россиянам рассказали о способах сэкономить на заграничном отдыхе у моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok