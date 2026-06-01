Серийного убийцу поймали на тропическом острове

На Гавайях поймали серийного убийцу, который расправился с тремя пожилыми людьми

В американском штате Гавайи поймали серийного убийцу, который за короткое время расправился с тремя пожилыми людьми. Об этом сообщает Fox News.

Власти Большого острова объявили об аресте 36-летнего Джейкоба Бейкера из поселка Паоха в четверг, 28 мая. Специальная операция по его поискам началась после того, как 25 и 26 мая полиция обнаружила останки трех пожилых мужчин. Один из них оказался наполовину залит бетоном.

Следователи не раскрывают, как вышли на подозреваемого. Известно, что за несколько дней до случившегося две женщины требовали, чтобы суд запретил Бейкеру приближаться к ним. Жительницы тропического острова утверждали, что он угрожал им расправой.

Сосед Бейкера рассказал, что он недавно развелся с женой. Она вскоре попросила суд выписать запретительный ордер на Бейкера, так как чувствовала угрозу с его стороны. Мотивы нападения мужчины на пожилых людей пока неизвестны.

