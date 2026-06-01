Директор ЗАЭС раскрыл главную цель ударов ВСУ по атомной станции

Директор ЗАЭС Черничук: Удары ВСУ по атомной станции являются психологической атакой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) главной целью своих ударов по Запорожской АЭС видят сотрудников атомной станции. Это попытка посеять хаос и довести людей до психологического истощения, такое мнение выразил ЗАЭС Юрий Черничук, его слова приводит ТАСС.

«По большому счету, люди здесь являются основным богатством и основной целью врага, потому что на них держится безопасность объекта», — подчеркнул Черничук.

Директор ЗАЭС назвал психологической атакой украинские удары по транспорту, который перевозит атомщиков, а также по инфраструктуре станции и по Энергодару, где живут семьи работников.

Ранее атомщик Александр Уваров рассказал об ударе ВСУ по машзалу ЗАЭС. Таким образом противник пытался вывести из строя энергоблок.