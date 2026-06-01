Позицию Казахстана по конфликту на Украине раскрыли

Политолог Шибутов: Казахстан хочет полноценного мира на Украине

Для Казахстана важно, чтобы на Украине остановился полноценный мир или как минимум перемирие. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал казахстанский политолог, заместитель директора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов.

«Казахстан хочет, чтобы обе стороны прекратили воевать и заключили как минимум перемирие, а лучше — полноценный мир», — заметил он.

По словам эксперта, стране также будет выгодно, чтобы санкционный режим был максимально снят после окончания боевых действий. Вместе с тем посреднические услуги, которые продвигает Казахстан по украинскому конфликту, вряд ли реализуются, потому что Украина не согласится на эти предложения, заметил политолог.

Ранее Марат Шибутов рассказал о главных итогах визита президента России Владимира Путина в Астану. По его мнению, заключенные договоренности будут выгодны экономикам обеих стран.

