06:41, 1 июня 2026

В Польше заявили о неожиданном решении США в отношении Зеленского

Марина Совина (ночной редактор)

Решение властей Польши лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи Вашингтона процесс по ослаблению позиций главы киевского режима. К такому выводу пришел портал Myśl Polska.

Ранее глава Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла. Политик добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом.

«Шаг президента Кароля Навроцкого стал неожиданностью. Президент заявил о своем намерении — лишить Зеленского ордена Белого Орла», — пишут журналисты.

Решение Навроцкого очернить Владимира Зеленского, вероятно, зародилось в посольстве США в Варшаве. И даже получило там понимание и одобрение, добавили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что Зеленский получил Европейский орден «За заслуги» от Европарламента за многочисленные жалобы и требования денег. Об этом заявила депутат ЕП от Польши Ева Зайончковская-Герник.

До этого в МИД России заявили, что Владимир Зеленский превратился в экспортера нестабильности по всему миру.

