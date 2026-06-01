07:11, 1 июня 2026Мир

Ракеты и беспилотники атаковали страну Персидского залива

В Кувейте произошла атака ракетами и беспилотниками, работает ПВО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Прилеты ракет и дронов заметили в небе над Кувейтом. Атаку сейчас отражают силы противовоздушной обороны, о чем сообщил генеральный штаб армии, пишет РИА Новости.

Как уточняется, к настоящему моменту системы противовоздушной обороны перехватывают вражеские ракетные и беспилотные атаки. Жителей предупредили, что любые звуки взрывов, которые могут им послышаться, являются результатом работы перехвата системами ПВО.

Кроме того, граждан призвали соблюдать правила безопасности.

Ранее Вооруженные силы Кувейта выпустили заявление, в котором обвинили Иран в атаке на несколько важных объектов Национальной гвардии. В результате инцидента были ранены военнослужащие. Пациенты начали получать соответствующее лечение.

