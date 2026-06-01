07:51, 1 июня 2026Силовые структуры

Стало известно о множестве нервных потрясений участкового из-за теракта в «Крокусе»

Адвокат Ласточкин: Участковый Петухов, оправданный по делу «Крокуса», остался на службе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Тверской участковый Антон Петухов, обвиненный в халатности, повлекшей теракт в подмосковном зале «Крокус Сити Холл», остался на службе в МВД России после оправдательного приговора. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Артемий Ласточкин.

По его словам, за долгих два года полицейский пережил множество нервных потрясений, но добился оправдания. Сейчас Петухов продолжает работать на своем посту, доказав свою невиновность. Следствие обвиняло участкового в том, что он не отследил фиктивную регистрацию на административном участке в Тверской области в 2018-2021 годах фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле». Они выписались оттуда задолго до назначения Петухова на должность в 2022 году, пояснил адвокат, указав, что на момент теракта фигуранты дела проживали в других муниципальных образованиях региона.

Юрист отметил, что в 2022 году участковый выявил и зарегистрировал факт фиктивной регистрации граждан, среди которых на тот момент уже не было участников теракта. Они не могли попасть в поле зрения Петухова, подчеркнул он. Оправдательный приговор законный, обоснованный и справедливый, заключил Ласточкин.

27 мая стало известно о вынесенном Петухову решении суда.

В марте 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, ставшем одним из самых страшных терактов в истории современной России. Боевики получили 15 пожизненных сроков, четыре приговора от 19 до 22 лет в колониях строгого режима, а также взыскание компенсаций по ущербу на общую сумму пять миллиардов рублей.

