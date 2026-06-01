Стало известно об оттягивании сил ВСУ в Днепропетровской области

Марочко: ВСУ перебрасывают силы из Лесного к Подгавриловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне российского наступления перебрасывают силы из Лесного в Днепропетровской области к Подгавриловке. Об оттягивании украинских сил стало известно из сообщения военного эксперта Андрея Марочко, передает ТАСС.

«Противник сейчас пытается оттянуть свои силы и средства из Лесного в северо-западном направлении — к населенному пункту Подгавриловка», — приводятся в публикации слова собеседника.

Он отметил, что российские войска берут под контроль регион на северо-востоке от Лесного.

Российские войска взяли под контроль Лесное 29 мая. В боях за населенный пункт участвовали бойцы 430-го мотострелкового полка 29-й армии группировки войск «Восток».