Российские военные взяли Лесное в Днепропетровской области

Российские военные взяли в Днепропетровской области населенный пункт Лесное. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

«Воинами-дальневосточниками 430-го мотострелкового полка 29-й армии группировки войск "Восток" в результате ожесточенных боев решительными и умелыми действиями взят под контроль крупный район обороны в лесном массиве в окрестностях н. п. Лесное Днепропетровской области», — говорится в публикации.

В результате российские военнослужащие уничтожили до двух взводов живой силы. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 12 единиц автомобильного транспорта и более 30 тяжелых беспилотников.

Ранее стало известно, что командование батальона бригады ВСУ сбежало с позиций. Это произошло на славянско-краматорском направлении.