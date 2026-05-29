Путин рассказал о передаче США обломков атаковавших его резиденцию БПЛА

19:10, 29 мая 2026

Путин: Россия передала на экспертизу в США обломки беспилотников, атаковавших резиденцию
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool via Reuters

Россия передала США обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших резиденцию президента РФ в декабре 2025 года, для проведения экспертизы. Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации — мы просто передали это для экспертизы», — сказал российский лидер, комментируя инцидент с упавшим в Румынии беспилотником.

Путин подчеркнул, что если румынские власти предоставят объективные данные о произошедшем и передадут обломки дрона, как это сделала Москва после атаки на резиденцию президента РФ, то Россия сможет провести беспристрастное расследование инцидента.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара БПЛА по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.

