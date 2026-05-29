19:49, 29 мая 2026

Сроки восстановления поставок нефти с Ближнего Востока спрогнозировали

Reuters: Восстановление экспорта нефти с Ближнего Востока займет несколько месяцев
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: huyangshu / Shutterstock / Fotodom

Возвращение экспорта нефти с Ближнего Востока к довоенному уровню займет несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз экономистов.

В опросе приняли участие в общей сложности 33 аналитика. Согласно их консенсус-оценке, плавное восстановление поставок сырья из охваченного войной региона начнется не раньше августа 2026 года.

Аналитик Сурабхи Менон из Economist Intelligence Unit (EIU) полагает, что конфликт в Иране начнет ослабевать в конце июля. С этого времени можно будет ожидать постепенную нормализацию судоходства в Ормузском проливе, который сейчас остается заблокированным. «Вероятность достижения ценами новых рекордов в этом году низка», — констатировал эксперт.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

На фоне затягивания войны в Иране опрошенные агентством Reuters аналитики ранее в третий раз с начала конфликта на Ближнем Востоке повысили свой прогноз средней стоимости Brent в 2026 году. Согласно обновленной оценке, показатель будет находиться на уровне 90,44 доллара за баррель.

Самая напряженная ситуация летом, в период повышенного спроса на топливо в сезон отпусков, отмечал главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл. Если тому времени США и Иран не откроют Ормузский пролив для прохода иностранных судов, цены на нефть устремятся вверх, предупредил аналитик. На этом фоне он не исключил обновления исторического максимума стоимости сырья до конца года.

