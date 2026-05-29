15:48, 29 мая 2026

Прогноз мировых цен на нефть повысили в третий раз с начала войны в Иране

Reuters: Средняя цена нефти Brent в 2026 году составит 90,44 доллара за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Экономисты в третий раз с начала войны в Иране повысили свой прогноз средней стоимости эталонной североморской марки нефти Brent в 2026 году. Об этом сообщает Reuters.

Опрос проводился среди 33 аналитиков. Согласно их консенсус-оценке, средняя цена Brent в 2026 году составит 90,44 доллара за баррель.

Для сравнения, предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне 86,38 доллара. Таким образом, прогноз был повышен более чем на 4 доллара. Обновленная оценка превысила докризисную примерно на 40 процентов. В феврале экономисты прогнозировали среднюю стоимость Brent в 2026 году в районе 63,85 доллара за баррель.

В качестве главной причины изменения прогноза эксперты назвали затяжную блокировку Ираном и США Ормузского пролива. По этому маршруту до войны на Ближнем Востоке на глобальный энергорынок поставлялась значительная часть региональных энергоресурсов, пояснили они.

В начале второй половины этого года мир может столкнуться с новой фазой энергокризиса, спрогнозировал ранее главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл. На фоне повышенного спроса на топливо в разгар сезона отпусков нагрузка на и без того нарушенные поставки нефти может вырасти, предупредил эксперт. При таком раскладе дисбаланс глобального спроса и предложения усилится, что подтолкнет сырьевые котировки к 180 долларам за баррель, констатировал он.

