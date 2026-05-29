Мужчина сбежал из автозака и попал под поезд

В графстве Хартфордшир, Великобритания, преступник попал под поезд после побега от полиции. Об этом сообщает «Би-би-си».
Мужчину везли в суд из полицейского участка на автозаке. Вдруг он напал на сопровождавших его людей, выпрыгнул из машины посреди дороги и сбежал. В результате драки двух правоохранителей госпитализировали.
Через 40 минут после побега полиция получила сообщение о человеке, сбитом поездом. Они прибыли к железнодорожным путям и подтвердили, что под поезд попал беглец. Его уже было не спасти.
Ранее сообщалось, что в ЮАР вор истек кровью после того, как напоролся на металлический забор, пытаясь сбежать с добычей. Он украл из чужого дома два компьютера MacBook и iPhone 14.