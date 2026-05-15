Вор попытался скрыться с добычей и истек кровью

В ЮАР вор упал на острый металлический забор, пытаясь сбежать с добычей

В ЮАР вор истек кровью после того, как напоролся на металлический забор, пытаясь сбежать с добычей. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в Претории в начале мая. 54-летний владелец дома проснулся около 3:40 утра от лая собак, обнаружил открытое окно и вызвал охрану. Выйдя на улицу, мужчина заметил свисающую с забора одежду, а затем и самого вора, который корчился на подъездной дорожке с колотой раной.

К моменту приезда скорой помощи преступник, укравший два компьютера MacBook и iPhone 14, был уже мертв. В ЮАР, где уровень уличной преступности остается одним из самых высоких в мире, многие дома оборудованы усиленными металлическими ограждениями с острыми шипами. На одно из таких и упал злоумышленник, когда попытался скрыться.

Ранее сообщалось, что в Таиланде вор попытался сбежать из обворованного дома и поплатился жизнью. Мужчина выбил окно и сильно поранился.