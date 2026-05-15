18:39, 15 мая 2026

Вор попытался скрыться с добычей и истек кровью

В ЮАР вор упал на острый металлический забор, пытаясь сбежать с добычей
Антонина Черташ
Фото: Octavian Lazar / Shutterstock / Fotodom  

В ЮАР вор истек кровью после того, как напоролся на металлический забор, пытаясь сбежать с добычей. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в Претории в начале мая. 54-летний владелец дома проснулся около 3:40 утра от лая собак, обнаружил открытое окно и вызвал охрану. Выйдя на улицу, мужчина заметил свисающую с забора одежду, а затем и самого вора, который корчился на подъездной дорожке с колотой раной.

К моменту приезда скорой помощи преступник, укравший два компьютера MacBook и iPhone 14, был уже мертв. В ЮАР, где уровень уличной преступности остается одним из самых высоких в мире, многие дома оборудованы усиленными металлическими ограждениями с острыми шипами. На одно из таких и упал злоумышленник, когда попытался скрыться.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Ранее сообщалось, что в Таиланде вор попытался сбежать из обворованного дома и поплатился жизнью. Мужчина выбил окно и сильно поранился.

