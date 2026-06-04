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23:12, 4 июня 2026Мир

Трамп отреагировал на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Трамп: Было бы здорово, если бы Зеленский и Путин встретились для переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел Белый дом.

«Было бы здорово, если бы Зеленский и Путин встретились для переговоров», — заявил американский лидер.

Вашингтон продолжает призывать и Киев, и Москву пойти на компромиссы, требующиеся для урегулирования на Украине, подчеркнул Трамп. Он также выразил уверенность в том, что и Путин, и Зеленский пойдут на компромиссы, необходимые для заключения мирного соглашения.

Зеленский опубликовал открытое письмо российскому лидеру, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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