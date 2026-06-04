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23:29, 4 июня 2026Мир

Трамп раскрыл ожидания от урегулирования на Украине

Трамп заявил, что ждет уступок от России и Украины для урегулирования конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп раскрыл свои ожидания от урегулирования на Украине и подчеркнул, что надеется увидеть от Москвы и Киева взаимные компромиссы.

«Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия. Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают», — сказал он.

Ранее Путин оценил инициативы Трампа по Украине. «Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, я уже об этом говорил, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей», — отметил он.

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