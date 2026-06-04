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22:02, 4 июня 2026Россия

Путин оценил предложения Трампа по Украине

Путин: Предложения Трампа по Украине могут стать основой мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума высказался о предложениях американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин оценил предложения Трампа по Украине и заявил, что они могут стать основой мира на Украине. «Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, я уже об этом говорил, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей», — отметил он.

При этом российский президент добавил, что инициативы Трампа требуют компромиссов у обеих стран.

Ранее Путин высказался о подписании соглашения с Украиной. Он подчеркнул, что Россия хотела бы подписывать договоренности с легитимным представителем Киева.

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