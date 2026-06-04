Путин высказался о подписании соглашения с Украиной

Путин назвал возможное соглашение с Украиной документом исторического значения

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Украиной. Его слова приводит ТАСС.

Путин заявил, что возможное соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения. При этом он подчеркнул, что Россия хотела бы подписывать договоренности с легитимным представителем Киева. «Это не каприз», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине можно на уровне МИД или спецслужб. По его мнению, переговорщиком должен стать человек, которому можно доверять.

