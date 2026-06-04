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23:10, 4 июня 2026Россия

Путин порассуждал о перевернувшемся в гробу деде Зеленского

Путин: Дед Зеленского перевернулся в гробу из-за перезахоронений нацистов на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, комментируя перезахоронение на Украине лиц, связанных с нацистским движением, с воинскими почестями, заявил, что дед украинского лидера Владимира Зеленского, который во время Великой Отечественной войны сражался в рядах Красной армии, вероятно, не одобрил бы происходящее. Его слова приводит РИА Новости.

«Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима — еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся», — порассуждал Путин.

Дед Владимира Зеленского, Семен Зеленский, вступил в ряды Красной армии добровольцем летом 1941 года, когда ему было всего 17 лет.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Запад поддерживает реабилитацию нацизма на Украине. По его словам, Европейский союз помогает деньгами батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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