Европейские страны финансируют реабилитацию нацизма на Украине. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.
«Украинские демонические азовские (запрещенная в России террористическая организация) нацисты внушают следующему поколению ненависть ультранационалистов. Все это оплачено ЕС и Лондоном», — указал он.
По словам журналиста, те, кто прежде во всем мире были признаны террористами, сейчас «реабилитированы и почитаются на Западе».
Ранее Боуз посоветовал западным государствам помнить о том, что Россия не понаслышке знает, что такое война. Он подчеркнул, что «русские знают, как воевать и как побеждать».