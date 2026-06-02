В список произведений для летнего чтения российских школьников вошли книги об СВО

Минпросвещения включило в список произведений для летнего чтения школьников книги об СВО

В список произведений для летнего чтения российских школьников вошли книги о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об утвержденном перечне сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«В перечень вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о родине, о подвигах современных защитников Отчества, в том числе героев специальной военной операции», — обозначил Кравцов, уточнив, что перечень был утвержден в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

В частности, в список включили сборник Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», книгу Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества», произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России».

Ранее Путин назвал обязательной для детей литературу о войне. Глава государства заявил о необходимости для молодых россиян погружаться в эту атмосферу и осознавать, как жили их сверстники в годы Великой Отечественной войны.