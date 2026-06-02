17:56, 2 июня 2026

Путин назвал обязательную литературу для детей в России

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин назвал обязательную литературу для детей. По его мнению, наиболее важны произведения о войне, передает РИА Новости.

Глава государства заявил о необходимости для молодых россиян погружаться в эту атмосферу и осознавать, как жили их сверстники в годы Великой Отечественной войны.

«Очень важно, чтобы мы сегодня, тем более молодые люди, дети, погружались в атмосферу, чтобы понимали, как жили их сверстники в те времена, а это можно сделать достоверно только через литературу того времени», — обозначил Путин.

Ранее Путин призвал увеличить количество часов русского языка в начальной школе. Он пояснил, что русский язык и литература прямо влияют на формирование общей речевой культуры.

