Путин назвал обязательную литературу для детей в России

Путин заявил о важности литературы о войне для детей в России

Президент России Владимир Путин назвал обязательную литературу для детей. По его мнению, наиболее важны произведения о войне, передает РИА Новости.

Глава государства заявил о необходимости для молодых россиян погружаться в эту атмосферу и осознавать, как жили их сверстники в годы Великой Отечественной войны.

«Очень важно, чтобы мы сегодня, тем более молодые люди, дети, погружались в атмосферу, чтобы понимали, как жили их сверстники в те времена, а это можно сделать достоверно только через литературу того времени», — обозначил Путин.

Ранее Путин призвал увеличить количество часов русского языка в начальной школе. Он пояснил, что русский язык и литература прямо влияют на формирование общей речевой культуры.