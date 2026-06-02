Похищенный в младенчестве мужчина воссоединился с родной матерью

Мужчина, похищенный в младенчестве из Чили, нашел родную мать

Житель США Кайл Адлер узнал, что его похитили в девятимесячном возрасте, и воссоединился с родной матерью. Об этом сообщает Associated Press.

Кайл вырос в США. Он знал, что его усыновили в младенчестве в Чили, и решил найти биологическую семью через интернет. В 2017 году мужчина связался с Анной Марией Наваррете — своей предполагаемой матерью.

Женщина рассказала, что в 1989 году, когда ей было 19 лет, у нее родился сын. По ночам ей приходилось работать в рыбной лавке, в это время за младенцем присматривала няня. Однажды, вернувшись с работы, Анна Мария узнала, что ее сына забрал местный священник и без разрешения отдал незнакомой американской паре.

В 2022 году не стало приемных родителей Кайла Адлера. Он признался, что они не поддерживали его желание найти настоящую семью. В 2024 году мужчина сделал ДНК-тест, который подтвердил родство с Анной Марией. В феврале 2025 года им наконец удалось встретиться.

Подобные фиктивные усыновления часто происходили в годы правления чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Государство стремилось искоренить детей, рождавшихся у представителей коренных народов и бедных слоев населений, а подпольная сеть из агентств, чиновников, судей и врачей наживалась на их продаже иностранным семьям.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая узнал, что человек, которого он 16 лет считал биологическим отцом, обманул его. Тот объяснил свое поведение сочувствием.

