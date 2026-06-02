Интернет и СМИ
19:55, 2 июня 2026

Популярного российского комика внесли в базу «Миротворца»

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Популярного российского комика Алексея Щербакова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Комика, в частности, обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее в базу сайта попала российская стримерша Акулич (настоящее имя — Анна Чернюк). Уточнялось, что Акулич попала в «Миротворец» из-за поддержки спецоперации на Украине.

До этого в базу «Миротворца» внесли блогера и предпринимателя Николая Василенко, получившего в сети прозвище «человек — лавандовый раф». Его обвинили, среди прочего, в покушении на суверенитет и целостность Украины. Также уточнялось, что блогер попал в базу украинского ресурса, так как купил внедорожник для бойцов СВО и публично поддерживал действия Российской Федерации.

