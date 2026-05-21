Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:05, 21 мая 2026Интернет и СМИ

Популярная российская стримерша попала в базу «Миротворца»

Российскую стримершу Акулич внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: BABEKRISBABE / YouTube

Популярная российская Twitch-стримерша Акулич (настоящее имя — Анна Чернюк) попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом сообщает РИА Новости.

Личные данные стримерши внесли в базу сайта 20 мая. Ее обвиняют в пропаганде и поддержке спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» попал популярный российский блогер Николай Василенко, которого пользователи соцсетей в шутку прозвали «человеком — лавандовым рафом». Ресурс обвинил его в публичной поддержке России и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Перед этим в базу «Миротворца» внесли известного российского блогера Михаила Литвина. В карточке говорится, что он передал российским военным три автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о плане ударов по России

    Россияне активно покупают машины одного типа в 2026

    СОБР нагрянул к участвовавшим в драке с россиянками с метлами и палками цыганкам

    Зеленский показал фото в вышиванке

    В Европе раскритиковали Каллас за сравнение Китая с раком

    ВКС России начали отработку снаряжения «Кинжалов» спецзарядами

    Правоохранители заинтересовались рехаб-центром Пьехи с проживанием за 180 тысяч в месяц

    Осужденный за терроризм Балог решился на поджоги в российском регионе

    В Московском зоопарке рассказали об особенностях жизни животных в жару

    Популярная российская стримерша попала в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok