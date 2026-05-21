Популярная российская стримерша попала в базу «Миротворца»

Российскую стримершу Акулич внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Популярная российская Twitch-стримерша Акулич (настоящее имя — Анна Чернюк) попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом сообщает РИА Новости.

Личные данные стримерши внесли в базу сайта 20 мая. Ее обвиняют в пропаганде и поддержке спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» попал популярный российский блогер Николай Василенко, которого пользователи соцсетей в шутку прозвали «человеком — лавандовым рафом». Ресурс обвинил его в публичной поддержке России и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Перед этим в базу «Миротворца» внесли известного российского блогера Михаила Литвина. В карточке говорится, что он передал российским военным три автомобиля.