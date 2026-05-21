11:24, 21 мая 2026Россия

Названо число россиянок с бесплодием

Елена Торубарова

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom  

В России 7,8 на одну тысячу женщин страдают бесплодием. Их число назвали в Министерстве здравоохранения, передает РИА Новости.

Речь идет о россиянках репродуктивного возраста — от 18 до 49 лет.

За последние годы число женщин с бесплодием несколько изменилось. Так, показатели колебались в небольшом диапазоне от 6,4 случая на одну тысячу женщин в 2012 году и до 8,5 в 2017 и 2019 годах.

При этом главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина подчеркнула, что распространение бесплодия в России в последние 10 лет остается стабильным. «Доля лечения с помощью вспомогательных репродуктивных технологий увеличивается», — заключила она.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что бесплодием страдает семь-восемь процентов россиян. При этом, по его данным, показатели за шесть лет снизилась у женщин на 9,5 процента, у мужчин — на 22 процента.

