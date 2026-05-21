Минобороны: ВС России взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Шестеровка в Харьковской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки в боях с северной группировкой Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 195 бойцов. Каких-либо других подробностей о боях за населенный пункт на данный момент нет.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили над регионами России 121 беспилотник ВСУ. В Минобороны уточнили, что под атаку попали девять регионов.