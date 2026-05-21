В Брюсселе допустили затягивание конфликта на Украине до 2027 года

Еврокомиссия заложила в прогноз сохранение санкций против РФ до 2027 года

Европейская комиссия (ЕК) построила весенний экономический прогноз исходя из сценария продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах. Об этом говорится в полной версии документа, полученной ТАСС.

«Центральный сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе сохранится в полном объеме, и санкции против России останутся в силе на всем протяжении рассматриваемого периода», — отмечается в документе.

Таким образом Еврокомиссия закладывает сохранение всех ограничительных мер против Москвы как минимум до конца 2027 года. Прогноз охватывает двухлетний период с 2026 по 2027 год.

Ранее политолог, военный эксперт Олег Глазунов выразил мнение, что Европа сможет выделять Украине 5-6 миллиардов евро в месяц, чтобы финансировать украинскую армию и правительство.