Россиян успокоили насчет возможного дефицита топлива

Песков: В Кремле не видят рисков дефицита топлива в России

В Кремле не видят рисков дефицита топлива в России из-за атак Украины по НПЗ. Успокоил россиян насчет возможной нехватки бензина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, топливный баланс России рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой. Минэнерго держит вопрос обеспечения внутреннего рынка топливом на постоянном контроле.

«Действительно в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой», — объяснил Песков.

Ранее глава «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что нефтяники и Минэнерго ведут переговоры насчет регулирования объемов поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и розничных цен на них. Еще одной стороной при подписании соглашений должна стать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Соглашения готовятся, все идет по плану. <…> Мы будем следовать духу этих соглашений», — подчеркнул он.

