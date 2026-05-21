Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:09, 21 мая 2026Культура

Сергей Жуков рассказал о потере заработанных денег

Сергей Жуков из «Руки Вверх!»: У нас «Газель» была завалена мешками с наличными
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Лидер культовой группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вспомнил, как коллектив потерял заработанные деньги в эпоху 90-х. Его слова приводит РИА Новости.

По словам артиста, после большого гастрольного тура в 1998 году участники группы потеряли целые мешки с наличными из-за внезапного дефолта.

«Объездили 20 или 25 больших дворцов спорта. У нас "Газель" была завалена деньгами, огромные черные мешки для мусора с деньгами. Едем, как кощеи, которые над златом чахнут: вау, столько заработали», — поделился воспоминанием Сергей.

Жуков отметил, что прямо во время поездки им позвонили и посоветовали срочно обменять рубли, иначе все наличные грозили «превратиться в 100 долларов». В результате группа потеряла все средства в одно мгновение.

Ранее лидер «Руки Вверх!» рассказал о «крыше» группы в 90-е годы. По словам певца, за ними был закреплен член ореховской группировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Весь мир обсуждает визит Путина в Китай. Что о нем говорят и почему для Пекина президент России оказался важнее Трампа

    Сын миллионера за рулем кабриолета устроил массовое ДТП. Он называл россиян нищетой, а после аварии уехал выпивать в ресторан

    Президент Лукашенко назвал машину своей мечты

    Двое российских разведчиков оказались в окружении мин на СВО и выжили

    Звезда «Кривого зеркала» рассказал о галлюцинациях из-за алкоголя

    В Москве был побит рекорд жары

    В МИД заявили об увеличении шансов применения ядерного оружия на Украине

    Археолога арестовали за сокрытие костей д'Артаньяна

    Стало известно о жертвах в российском приграничном регионе после удара дрона ВСУ

    Стала известна реакция ЕС на смягчение одной страной санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok