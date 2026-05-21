15:53, 21 мая 2026Мир

Европейцев удивила некомпетентность США на переговорах с Ираном

Reuters: Делегация США вела переговоры с Ираном, не зная основ обогащения урана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Европейские чиновники во время переговоров с Тегераном в Женеве были вынуждены объяснять американской делегации базовые принципы обогащения урана и особенности ядерной программы Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Как можно вести переговоры, если не понимаешь основ?» — отметил один из европейских дипломатов, комментируя переговоры американской стороны с Ираном.

При этом эксперт Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт указала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф допустил ряд фактических ошибок на переговорах. По ее словам, американский представитель неверно трактовал отдельные аспекты иранской ядерной программы и преувеличивал уровень угрозы со стороны Тегерана.

«Уиткоффу не нужно быть экспертом в ядерной сфере, чтобы заключить выгодную сделку. Но если он им не является, его должны окружать люди, которые ими являются», — сказала она.

Ранее верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана. «Согласно указанию Верховного лидера и общему мнению руководства страны, запасы обогащенного урана не должны покидать пределы страны», — сказано в сообщении.

