16:50, 21 мая 2026

Раскрыт тайный убийца Windows

В How-To Geek назвали скрытой причиной замедления Windows приложения автозапуска
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Функция автозапуска приложений является скрытой опцией, которая способствует замедлению Windows. Об этом сообщает издание How-To Geek.

По словам редактора издания Рича Хайна, он является экспертом в области операционных систем (ОС) Microsoft и знает их многие тайные особенности. Хайн заметил, что чаще всего компьютеры под управлением Windows замедляются из-за функции автозапуска и фоновых процессов. Их он назвал тайным убийцей ОС.

Специалист заявил, что каждый пользователь должен зайти в настройки Windows и проверить, какие программы запускаются при включении компьютера. По его словам, часто в этот список попадают бесполезные приложения. Они скрыто тратят ресурсы персонального компьютера (ПК), скачивают обновления и по-всякому замедляют работу устройства. Раздел с автозапуском можно найти в настройках приложений ОС.

Также Рич Хайн заявил, что он не дает бесполезным программам оставлять фоновые процессы в Windows. Журналист рекомендовал время от времени заходить в «Диспетчер задач» и снимать процессы приложений, которые не нужны в конкретный момент времени. При этом он посоветовал не отключать неизвестные процессы, чтобы не навредить работе ОС.

Ранее специалисты портала XDA заявили, что компьютер с Windows желательно перезагружать хотя бы раз в сутки. Они объяснили, что благодаря этому память устройства будет очищаться.

