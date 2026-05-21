Вагенкнехт: канцлер Мерц делает Германию стороной конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит антинемецкую политику, поддерживая вступление Украины в Евросоюз (ЕС). С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Мерц проводит политику против собственного народа! Вступление Украины в ЕС стало бы миллиардной пропастью для немецкого налогоплательщика и окончательно сделало бы нашу страну стороной в войне из-за статьи о взаимопомощи. Этот канцлер должен уйти!» — написала она.

Ранее Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в ЕС в ближайшее время. В качестве причин бундесканцлер привел «бесчисленные препятствия» и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС.