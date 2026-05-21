Названо самое популярное направление Азии для путешествий летом

Турэксперт Котляр назвала Вьетнам самым популярным направлением Азии

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Вьетнам самым популярным направлением Азии для путешествий летом 2026 года. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр», ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по словам специалиста, уже сейчас на эту курортную страну приходится 48,1 процента всех продаж туров в Азию. На втором месте оказался Китай с долей в 25,2 процента, а на третьем Таиланд (19,9 процента). Популярностью также пользуется Индонезия — ее предпочитают 5,4 процента туристов.

«Аудитория смещает акценты. Вьетнам вывел на рынок очень достойные отельные проекты по цене "премиальной Турции из прошлого". На этом фоне Таиланд с его сильно выросшими ценами начал заметно сдавать позиции», — отметила Котляр.

По ее словам, главными фаворитами сезона станут вьетнамские Нячанг, Дананг и Камрань — летом там комфортная погода, воздух прогревается до плюс 30 градусов.

Ранее российским туристам назвали самые выгодные направления для отдыха летом 2026 года. По данным аналитиков, дешевле всего слетать в Армению — средняя стоимость билета составит 17,1 тысячи рублей.


