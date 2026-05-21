18:34, 21 мая 2026

Названо самое популярное направление Азии для путешествий летом

Зарина Дзагоева
Фото: Allison Joyce / Getty Images

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Вьетнам самым популярным направлением Азии для путешествий летом 2026 года. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр», ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по словам специалиста, уже сейчас на эту курортную страну приходится 48,1 процента всех продаж туров в Азию. На втором месте оказался Китай с долей в 25,2 процента, а на третьем Таиланд (19,9 процента). Популярностью также пользуется Индонезия — ее предпочитают 5,4 процента туристов.

«Аудитория смещает акценты. Вьетнам вывел на рынок очень достойные отельные проекты по цене "премиальной Турции из прошлого". На этом фоне Таиланд с его сильно выросшими ценами начал заметно сдавать позиции», — отметила Котляр.

По ее словам, главными фаворитами сезона станут вьетнамские Нячанг, Дананг и Камрань — летом там комфортная погода, воздух прогревается до плюс 30 градусов.

Ранее российским туристам назвали самые выгодные направления для отдыха летом 2026 года. По данным аналитиков, дешевле всего слетать в Армению — средняя стоимость билета составит 17,1 тысячи рублей.

